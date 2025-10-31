Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαρία Αντωνά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη και μίλησε για την πρώτη της γνωριμία με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε ότι η πρώτη συνάντηση τους έγινε πριν από περίπου οκτώ χρόνια, όταν ο παρουσιαστής παρουσίαζε την εκπομπή Late Night στον ΑΝΤ1.

Τότε, η ίδια είχε κάνει δοκιμαστικό για να συμμετάσχει στην εκπομπή, ωστόσο η θέση είχε δοθεί στη Νικολέττα Ράλλη.

«Είχαμε γνωριστεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω περίπου πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει δοκιμαστικό για την εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής. Τότε δεν πήρα τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη», ανέφερε η Μαρία Αντωνά, περιγράφοντας τις πρώτες επαφές που οδήγησαν στη σχέση τους.

Η εξομολόγηση αυτή έφερε στο φως μια πιο προσωπική πλευρά της σχέσης τους, δείχνοντας πως η τύχη και οι συμπτώσεις μπορούν να παίξουν ρόλο στη ζωή και στα επαγγελματικά βήματα των ανθρώπων.