Μαρία Αντωνά για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τι φταίει ο άνθρωπος να λογοδοτεί για το τι έχει κάνει η Γκίλφοϊλ;»

Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Mega Non Stop» σχολίασαν, το πρωί του Σαββάτου 17/10, την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Αρχικά, ο Ζήσης Μούσιος σχολίασε: «Ο Αργυρός τραγουδάει. Η Κίμπερλι δεν άφησε, Αργυρό για Αργυρό;».

Tότε, η Μαρία Αντωνά πήρε το λόγο, λέγοντας: «Τι έχει πάθει τώρα ο άνθρωπος που πρέπει να λογοδοτεί στα αεροδρόμια και παντού για το τι έχει κάνει η Κίμπερλι. Όχι μόνο Αργυρό. Δεν έχει αφήσει γενικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διασκέδασης. Τουλάχιστον η γυναίκα θα φύγει γεμάτη από την Ελλάδα».