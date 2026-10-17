Μαρία Αντωνά για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τι φταίει ο άνθρωπος να λογοδοτεί για το τι έχει κάνει η Γκίλφοϊλ;»

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Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Mega Non Stop» σχολίασαν, το πρωί του Σαββάτου 17/10, την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Αρχικά, ο Ζήσης Μούσιος σχολίασε: «Ο Αργυρός τραγουδάει. Η Κίμπερλι δεν άφησε, Αργυρό για Αργυρό;».
Tότε, η Μαρία Αντωνά πήρε το λόγο, λέγοντας: «Τι έχει πάθει τώρα ο άνθρωπος που πρέπει να λογοδοτεί στα αεροδρόμια και παντού για το τι έχει κάνει η Κίμπερλι. Όχι μόνο Αργυρό. Δεν έχει αφήσει γενικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διασκέδασης. Τουλάχιστον η γυναίκα θα φύγει γεμάτη από την Ελλάδα».
Ο Βασίλης Τσεκούρας συνέχισε για τη σχέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα η Κίμπερλι, τα διαπιστευτήρια δεν τα έδωσε στον Τασούλα. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώτο. Τα έδωσε στον Αργυρό. Εκεί πήγε πρώτα και μετά πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».
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