Μαρία Αντωνά για την απάτη με την ΜΚΟ: «Έχω υπάρξει κι εγώ ανάμεσα στους επώνυμους που προσέγγιζαν»

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Η Μαρία Αντωνά έκανε, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, μια σοκαριστική αποκάλυψη στην εκπομπή «Mega Non Stop».
Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι και η ίδια είχε λάβει μήνυμα στα social media από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των καταγγελιών για συμμετοχή στο κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο προσέγγιζε επώνυμους και με πρόσχημα τη βοήθεια παιδιών με σοβαρές ασθένειες, αποσπούσε χρήματα τα οποία χρημισοποιούσαν για άλλους σκοπούς.
H παρουσιάστρια δήλωσε: «Αυτοί λειτουργούσαν και μέσω social media πάρα πολύ, τύπου δηλαδή Instagram, TikTok και τα σχετικά. Ψάχνανε να βρουν συνέχεια επώνυμους ανθρώπους, τους οποίους τους παρακαλούσαν και τους στέλνανε μηνύματα. Μέσα σε αυτούς έχω υπάρξει κι εγώ, ώστε να μπούνε σε μια διαδικασία να διαφημίσουν και να ανεβάσουν το reel, τη συγκεκριμένη ανάρτηση με τα παιδάκια στο προφίλ, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν πολύ κοινό. Που αυτό σε τι αποτυπώνεται; Σε χρήματα. Να γεμίσουν δηλαδή τον κουμπαρά».
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