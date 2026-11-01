Μαρία Αντωνά για την απάτη με την ΜΚΟ: «Έχω υπάρξει κι εγώ ανάμεσα στους επώνυμους που προσέγγιζαν»

H παρουσιάστρια δήλωσε: «Αυτοί λειτουργούσαν και μέσω social media πάρα πολύ, τύπου δηλαδή Instagram, TikTok και τα σχετικά. Ψάχνανε να βρουν συνέχεια επώνυμους ανθρώπους, τους οποίους τους παρακαλούσαν και τους στέλνανε μηνύματα. Μέσα σε αυτούς έχω υπάρξει κι εγώ, ώστε να μπούνε σε μια διαδικασία να διαφημίσουν και να ανεβάσουν το reel, τη συγκεκριμένη ανάρτηση με τα παιδάκια στο προφίλ, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν πολύ κοινό. Που αυτό σε τι αποτυπώνεται; Σε χρήματα. Να γεμίσουν δηλαδή τον κουμπαρά».

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