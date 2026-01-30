Τέλος το κρυφτό για τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά, που απολαμβάνουν πλέον τις δημόσιες εμφανίσεις τους χωρίς δισταγμό. Το ζευγάρι διασκέδασε πρόσφατα μέχρι πρωίας σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, έχοντας στην παρέα του καλούς φίλους αλλά και τους συνεργάτες του παρουσιαστή από το “Πρωινό” του ΑΝΤ1, επιβεβαιώνοντας πως διανύουν την καλύτερή τους φάση.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Posidonio, όπου εμφανίζονται ο Θοδωρής Φέρρης και η Ανδρομάχη. Μαζί με το ζευγάρι, στην ίδια παρέα, ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Πάνος Κατσαρίδης αλλά και η Δέσποινα Καμπούρη.

Η Μαρία Αντωνά για ακόμα μια βραδιά έδειχνε άκρως εντυπωσιακή και σέξι, φορώντας μέσα από το μαύρο παλτό της, ένα μίνι κόκκινο φόρεμα το οποίο συνδύασε με διχτυωτό καλσόν και μαύρες γόβες.

Πάνος Κατσαρίδης-Μαρία Αντωνά

Μαρία Αντωνά-Βρισηίδα Ανδριώτου

Γιώργος Λιάγκας-Πάνος Κατσαρίδης-Δέσποινα Καμπούρη-Λάμπρος Κωνσταντάρας

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Συγκλονισμένος ο Γιώργος Λιάγκας με την τραγωδία στη Βιολάντα – «Υποκλίνομαι στις πέντε αυτές γυναίκες»