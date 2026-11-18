Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκονται σε άκρως γιορτινή διάθεση, και αποφάσισαν να φέρουν τη μαγεία των Χριστουγέννων στο σπίτι τους πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που πλέον μοιράζεται την καθημερινότητά του κάτω από την ίδια στέγη στα νότια προάστια, στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του, με τη ραδιοφωνική παραγωγό και παρουσιάστρια να μοιράζεται ένα άκρως τρυφερό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Μέσα από ένα story στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Μαρία Αντωνά έδειξε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του στολισμού. Όπως βλέπουμε στο βίντεο, το ζευγάρι επέλεξε ένα πλούσιο, καταπράσινο έλατο, διακοσμημένο σε κλασικές και διαχρονικές αποχρώσεις. Οι μεγάλες, κατακόκκινες βελούδινες μπάλες, τα εντυπωσιακά αλεξανδρινά λουλούδια, οι χρυσές λεπτομέρειες στα κλαδιά και τα αμέτρητα θερμά λαμπάκια δημιουργούν μια ζεστή, ρομαντική ατμόσφαιρα στο σαλόνι τους.

Αυτό, όμως, που έκλεψε τις εντυπώσεις και «πρόδωσε» την τρυφερή της διάθεση ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε την εικόνα, γράφοντας χαρακτηριστικά στον πληθυντικό: «Και φέτος το δεντράκι μας φόρεσε τα γιορτινά του.. Μακάρι τα φωτάκια του να φωτίσουν τις καρδιές όλων μας και να γεμίσουν τα σπίτια μας με αγάπη, υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές! Εύχομαι κανένα σπίτι να μη μείνει χωρίς ζεστασιά και καμία καρδιά χωρίς αγάπη!».

Με αυτό τον γλυκό τρόπο, η Μαρία Αντωνά έστειλε τις δικές της ευχές, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά πόσο όμορφη και ήρεμη περίοδο διανύει στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

govastiletto.gr – Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά σε μια κοινή βραδινή εμφάνιση – Που έδωσαν το «παρών»;