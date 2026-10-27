Με μια αιχμηρή τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε να απαντήσει η Μαρία Αντωνά στη Ζήνα Κουτσελίνη, με αφορμή σχόλιο που έκανε η παρουσιάστρια στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» το πρωί της Δευτέρας (26/10). Η ραδιοφωνική παραγωγός φάνηκε να ενοχλείται από την κριτική που δέχθηκε, δίνοντας μια ξεκάθαρα στοχευμένη απάντηση.

Συγκεκριμένα, η Ζήνα Κουτσελίνη κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του STAR, σχολίασε τις πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου, με την ίδια να λέει χαρακτηριστικά: «Στο MEGA να το κάνω. Είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Ένιωσα… δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι. Δύο άντρες και η ενημέρωση. Δεν ξέρω, εμένα δεν με χαλάνε πλέον τα σκηνικά, δεν είναι τα σκηνικά».

Η απάντηση της Μαρίας Αντωνά στην Ζήνα Κουτσελίνη

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη» έγραψε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μαρία Αντωνά φέτος συμμετέχει στην ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου, «MEGA Non Stop» στο κανάλι MEGA και μοιράζεται την παρουσίαση με τους δημοσιογράφους Ζήση Μούσιο και Βασίλη Τσεκούρα. Πρόκειται για ένα μαγκαζίνο συνεχούς ροής που συνδυάζει την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, μάλιστα περιλαμβάνει θέματα επικαιρότητας, κοινωνικά ζητήματα, πολιτική, οικονομία, αλλά και γυναικεία θέματα, τάσεις στα social media και μουσική, τομείς στους οποίους εστιάζει κυρίως η ραδιοφωνική παραγωγός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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