Η Μαρία Αντωνά μίλησε για τα σχόλια που προκάλεσε η κοινή φωτογραφία της με τον Γιώργο Λιάγκα από τα γενέθλιά του, ξεκαθαρίζοντας πως επιλέγει να κρατά τα θετικά μηνύματα που έλαβε από τον κόσμο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ανέφερε ότι τα περισσότερα σχόλια που δέχτηκε ήταν θετικά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη που της έδειξε το κοινό.

«Ο Γιώργος διευκρίνισε ότι τα περισσότερα σχόλια ήταν θετικά. Υπάρχουν βέβαια και κάποια τοξικά, αλλά εγώ προτιμώ να μένω στο καλό. Πραγματικά συγκινήθηκα από τα μηνύματα που έλαβα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε επίσης, ότι μετά τη συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου δέχτηκε εκατοντάδες μηνύματα, κυρίως από γυναίκες, οι οποίες της εξέφρασαν τη στήριξη και την αγάπη τους.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόση αγάπη υπάρχει στον κόσμο. Είναι πολύ πιο σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτό, παρά στα αρνητικά σχόλια», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν να συμμετάσχει σε τηλεοπτική εκπομπή που θα βρισκόταν απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα στη ζώνη προβολής, η ίδια απάντησε πως δεν θα είχε πρόβλημα, εφόσον επρόκειτο για μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση.

«Αν ήταν μια καλή πρόταση, φυσικά και θα το συζητούσα. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι απέναντι ή όχι. Είναι καθαρά θέμα δουλειάς και επαγγελματικής εξέλιξης», ανέφερε η Μαρία Αντωνά.

