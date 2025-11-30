Η Μαρία Αντωνά έκανε, σε απόσπασμα που προβλήθηκε χθες, Σάββατο 29/11 από την εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, αποκαλυπτικές δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Open. Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, για το σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, και έκανε μια μεγάλη αποκάλυψη για το τηλεοπτικό μέλλον της.

Αρχικά, η Μαρία Αντωνά είπε: «Δεν νιώθω πολύ εκτός τηλεόρασης, γιατί βρίσκομαι με ανθρώπους που είναι μπροστά και είμαι κι εγώ κατά μια έννοια μέσα σε όλο αυτό», ενώ μιλώντας για το σύντροφό της, είπε: «Μου αρέσει πολύ η εκπομπή του Γιώργου και θεωρώ ότι φέτος έχει πολύ ωραία θέματα. Του έστειλα μήνυμα να μου φέρει ένα αρκούδο από το χριστουγεννιάτικο πλατό. Με τον Κώστα Τσουρό δεν έχει γίνει τίποτα, είναι φίλος μας».

Όταν ερωτήθηκε για τα τηλεοπτικά πλάνα της, η Μαρία Αντωνά απάντησε: «Μπορεί το 2026 να με δείτε στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου».

Δείτε το βίντεο:

