Η Μαρία Αντωνά μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται μαζί τα τελευταία δύο χρόνια.

Αναφερόμενη στο τηλεοπτικό της μέλλον, είπε ότι δεν έχει ακόμη γίνει κάποια οριστική συζήτηση για τη νέα σεζόν, τόσο για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, όσο και για τη δική της συμμετοχή, σημειώνοντας όμως, ότι είναι θετική στο να συνεχίσει τη συνεργασία της, εφόσον υπάρξει πρόταση.

Για τα σενάρια περί πιθανής δικής της εκπομπής, ανέφερε ότι τα έχει δει μόνο στα media και πως προς το παρόν δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση, τονίζοντας ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι η δουλειά της να φαίνεται και να εξελίσσεται.

Όσον αφορά τον Γιώργο Λιάγκα, η ίδια μίλησε με θετικά λόγια για τη σχέση τους, λέγοντας ότι τη γεμίζει ηρεμία και ισορροπία.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι έχει εξελιχθεί ως άνθρωπος μέσα από αυτή τη σχέση, καθώς βρίσκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο που τη στηρίζει, τη συμβουλεύει και τη βοηθά να σκέφτεται πιο καθαρά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καθημερινότητά τους είναι ήρεμη και όμορφη, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ζήλιας στη μεταξύ τους σχέση.

