Η Μαρία Αντωνά ήταν καλεσμένη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

«2,5 χρόνια είμαστε μαζί με τον Γιώργο, αλλά νιώθω λες και είμαστε μαζί, μια ζωή. Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι πώς γίνεται να έχεις βρει σε αυτόν τον άνθρωπο, πράγματα που αναζητούσες μια ζωή. Στον Γιώργο βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα και μου έλειπαν, γιατί έχασα και πολύ νωρίς τη μητέρα μου. Αυτό που θες από τον άλλον είναι μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα, φροντίδα, γιατί και ο χώρος μας είναι πολύ ανταγωνιστικός», είπε στην αρχή η παρουσιάστρια.

«Πολλές φορές θα συζητήσουμε πράγματα και για την δουλειά και ζητάω και την άποψή του κάποιες φορές, για να με διορθώσει. Ο Γιώργος δεν μπαίνει βέβαια σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μου λέει ότι είμαι πολύ καλή και ότι θα τα καταφέρω», τόνισε στη συνέχεια η Μαρία Αντωνά.

«Η σκαλέτα της ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με την σκαλέτα της ψυχαγωγίας. Προσπαθώ να ενημερώνομαι, για να έχω άποψη του τι συμβαίνει, κι αυτό με εκπαιδεύει κι εμένα».

«Δε θέλω να αποκαταστήσω κάτι για μένα. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Είμαι ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, από τα 17 μου κάνω δύο και τρεις δουλειές. Δεν κοιτάω μόνο να περνάω καλά. Επίσης, ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, προσωπικές ή οικογενειακές, που μπορεί να μην τις έχω δείξει», αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά στον αέρα του Mega.

govastiletto.gr – Μαρία Αντωνά: Απαντά για την περιπέτεια με την υγεία της και τα νούμερα τηλεθέασης στο Mega Non Stop