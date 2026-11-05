Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μήνυμα γεμάτο αισιοδοξία και δύναμη, τονίζοντας τη σημασία του να συνεχίζουμε να προχωράμε, ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές.

Η ίδια δημοσίευσε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, θέλοντας να μοιραστεί με τους followers της ορισμένες σκέψεις για τις δυσκολίες που φέρνει η ζωή και τη δύναμη που χρειάζεται κανείς για να τις αντιμετωπίσει.

Το μήνυμα για τις δυσκολίες και την ελπίδα

«Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη… αλλά είναι γεμάτη μικρούς λόγους για να συνεχίζεις✨να επιλέγεις το φως, ακόμα κι όταν γύρω σου σκοτεινιάζει. Να βρίσκεις τη δύναμη να προχωράς, ακόμα κι όταν η ψυχή σου κουράζεται. Να μη χάνεις την τρυφερότητά σου, όσα κι αν χρειάστηκε να ξεπεράσεις. Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να βγεις αλώβητος από τις καταιγίδες. Είναι να μπορείς, μετά από όλα, να βλέπεις ακόμα την ομορφιά της ζωής ❤️», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε και κάποιες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της:

Govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: «Μάζεψε» τα κομπλιμέντα μόλις είδε την Αντωνά