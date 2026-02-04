Τα 37α γενέθλιά της γιόρτασε στο Nox Athens το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου η Μαρία Αντωνά παρέα με λίγους φίλους και φυσικά τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα στο πλευρό της.

Τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πλευρό της, εκτός του Γιώργου Λιάγκα, ήταν ο Γιάννης Λάτσιος, ο Πάνος Κατσαρίδης, ο Πάνος Καλίδης με την σύζυγό του, Λεάννα Μάρκογλου, η Δέσποινα Καμπούρη και άλλοι.

Κατά την διάρκεια μάλιστα της βραδιάς, της έβγαλαν μια τούρτα έκπληξη, με την Έλενα Παπαρίζου και τον Τάκη Ζαχαράτο να της τραγουδάνε το «Happy Birthday».

Το Σαββατοκύριακο που είχε προηγηθεί, οι δυο τους είχαν ταξιδέψει για δύο 24ωρα στο Παρίσι.

Σήμερα το περιοδικό ΟΚ! που κυκλοφορεί στα περίπτερα δημοσιεύει μερικές φωτογραφίες από τα γενέθλια της Μαρίας Αντωνά.

Πηγή: OKmag

