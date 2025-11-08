Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε η Μαρία Αντωνά, η οποία σχολίασε τόσο το τηλεοπτικό τοπίο, όσο και την κριτική που δέχεται ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, για την εμφάνισή του.

Η ραδιοφωνική παραγωγός τόνισε πως η φετινή σεζόν εξελίσσεται με έντονο ανταγωνισμό: «Τα πράγματα είναι πιεσμένα από την αρχή της χρονιάς. Βλέπεις συνεχώς αλλαγές, αστυνομικούς σε πάνελ, εντάσεις … κάτι προσφέρουν όλα αυτά στα νούμερα. Ωστόσο, δεν είναι ποτέ ευχάριστο για όσους δουλεύουν σε μια εκπομπή να γίνονται τέτοιες ανακατατάξεις. Συχνά δεν έχουν καν σχέση με τις ικανότητες του παρουσιαστή».

Μιλώντας για τα σχόλια που λαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας, ιδιαίτερα για την εξωτερική του εικόνα, η Αντωνά στάθηκε στη σκληρότητα των social media: «Δεν γίνεται να αρέσεις σε όλους. Αν κάτι δεν σου ταιριάζει, μπορείς απλώς να το προσπεράσεις. Άλλο όμως η κριτική κι άλλο η κακία. Βλέπεις γυναίκες να σχολιάζουν γυναίκες με τρομερή αγριότητα. Αυτό πραγματικά με στεναχωρεί».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Γιώργος επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια, πόσο μάλλον όταν αφορούν την εμφάνισή του. Ακόμη και στον πιο δυναμικό άνθρωπο να πεις κάτι άκομψο, θα τον πειράξει. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ψυχική κατάσταση είναι κάποιος που κρίνει με τόση ευκολία το πώς δείχνει ο άλλος».

Govastiletto.gr – Μαρία Αντωνά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τις φήμες γάμου με τον Γιώργο Λιάγκα