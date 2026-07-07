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Η Μαρία Αντωνά απολαμβάνει τις πρώτες της καλοκαιρινές διακοπές στην Κρήτη, περνώντας στιγμές χαλάρωσης στην Ελούντα μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, δίνοντας μια γεύση από την απόδρασή της στο νησί.

Σε αυτές ποζάρει δίπλα στην πισίνα, φορώντας ένα κομψό μαύρο ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ, εντυπωσιάζοντας με το καλοκαιρινό της στιλ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Είμαστε τα καλοκαίρια μας», συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα που συγκέντρωσαν πλήθος θετικών σχολίων και likes από τους followers της.

View this post on Instagram A post shared by MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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