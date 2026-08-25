Μαρία Αντωνά: Οι σέξι πόζες της με μπικίνι στις καταγάλανες παραλίες στις Σεϋχέλλες

Η ίδια ανέβασε ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα που αποπνέουν απόλυτη καλοκαιρινή χαλάρωση και τροπική διάθεση.

Σε μια από τις πιο ξεχωριστές λήψεις, απολαμβάνει τον ήλιο ξαπλωμένη σε μια κρεμαστή αιώρα-κρεβάτι πάνω στη λευκή άμμο, με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά και το τραγούδι «Kokomo» των Beach Boys να ντύνει ηχητικά τη δημοσίευση.

Παράλληλα, σε άλλο στιγμιότυπο, φορώντας γαλάζιο μαγιό, καπέλο και γυαλιά ηλίου, ποζάρει ξαπλωμένη στην ακτή δίπλα σε μια φρέσκια καρύδα, ανάμεσα στους χαρακτηριστικούς βράχους και τους φοίνικες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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