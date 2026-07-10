Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Μαρία Αντωνά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο πλευρό του συντρόφου της, Γιώργου Λιάγκα, ωστόσο μια πρόσφατη ανάρτησή της στα social media κινήθηκε σε άκρως συγκινησιακό τόνο. Μέσα από μια σειρά από Instagram Stories, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός προχώρησε σε μια εξομολόγηση ψυχής για την απώλεια της μητέρας της, σημειώνοντας με ωριμότητα πως, όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή που δεν μπορείς να αλλάξεις, παρά μόνο να βρεις τη δύναμη να τα αποδεχτείς.

«Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως υπάρχουν πράγματα που μπορείς να αλλάξεις και πράγματα που πρέπει να μάθεις να κουβαλάς. Αυτό που με πονάει πραγματικά δεν είναι μια γνώμη, ένα σχόλιο ή μια δυσκολία. Είναι μόνο όσα δεν μπορώ να αλλάξω. Το ότι δεν μπορώ να φέρω πίσω τον άνθρωπο που μου λείπει περισσότερο.

Τη μαμά μου. Από τότε, όλα τα υπόλοιπα απέκτησαν τη σωστή τους διάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια. Τίποτα δεν μπορεί να με λυγίσει όσο η απουσία ενός ανθρώπου που αγαπάς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε επόμενη ανάρτησή της αποκάλυψε πως έχει κάνει μια προσωπική συμφωνία με τον εαυτό της να μην σπαταλά την ψυχική της ενέργεια σε ανθρώπους και καταστάσεις χωρίς ουσία, αλλά να προστατεύει την εσωτερική της γαλήνη.

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