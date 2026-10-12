Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Μαρία Αντωνά στα social media, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό της.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια φωτογραφία της, ντύνοντάς την μουσικά με το τραγούδι «Φύλακας Άγγελος» του Γιάννη Κότσιρα. Στη λεζάντα που συνόδευε την δημοσίευση, εξέφρασε την ανεπούλωτη νοσταλγία της και την έντονη επιθυμία να είχε τη μητέρα της δίπλα της σε κάθε βήμα της ζωής της. Παράλληλα, εξομολογήθηκε την ανάγκη της για μια τελευταία αγκαλιά, τονίζοντας πως κύριος στόχος της παραμένει να την κάνει περήφανη καθημερινά.

«Δύο χρόνια μαμά και μου λείπεις με έναν τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις. Μου λείπεις στις χαρές μου, γιατί δεν είσαι εδώ να τις μοιραστούμε μαζί. Όπου κι αν βρίσκεσαι, θέλω να συνεχίσεις να είσαι περήφανη για μένα. Για όσα είμαι, για όσα έχω καταφέρει, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι. Αν μπορούσα να ζητήσω κάτι, δεν θα ζητούσα τίποτα άλλο παρά μόνο μια αγκαλιά. Το μικρό σου κυκνάκι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

govastiletto.gr -Ένταση στον αέρα: Η Εύη Δρούτσα «επιτέθηκε» στη Μαρία Αντωνά – «Ίδια ο Γιώργος Λιάγκας γίνεσαι!»