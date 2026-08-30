Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στο Μονακό με τον Γιώργο Λιάγκα – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, όπου οι δυο τους απόλαυσαν ξέγνοιαστες στιγμές και την πολυτελή ατμόσφαιρα της περιοχής.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, εμφανίζεται κομψή και χαμογελαστή, φορώντας εντυπωσιακά σύνολα που αναδεικνύουν το στυλ της. Οι εικόνες αποτυπώνουν την ομορφιά του Μονακό, με τα γραφικά τοπία, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα γιοτ που είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι.

Παράλληλα με την επίσκεψή τους στο Μονακό, βρέθηκαν και στο Σαιν Τροπέ, όπου συνέχισαν τις διακοπές τους και απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα.

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