Τις πρώτες εικόνες από το ταξίδι της στις Σεϋχέλλες δημοσίευσε σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, η Μαρία Αντωνά. Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται στον εξωτικό προορισμό συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, με το ζευγάρι να επιλέγει αυτή τη φορά έναν παραδεισένιο σταθμό εκτός Ελλάδος για τις φετινές καλοκαιρινές του διακοπές.

Σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και της ονομαστικής της εορτής, η Μαρία Αντωνά έκανε την πρώτη της ανάρτηση από το ταξίδι. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει με μαγιό στις εντυπωσιακές παραλίες, ανάμεσα σε φοίνικες, καταγάλανα νερά και τους χαρακτηριστικούς τεράστιους βράχους του εξωτικού προορισμού.

Σε άλλο στιγμιότυπο κρατά μία καρύδα, ενώ δεν λείπουν και οι φωτογραφίες από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο που συνάντησε κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Ο Γιώργος Λιάγκας μπορεί να απουσιάζει από το συγκεκριμένο φωτογραφικό άλμπουμ, ωστόσο το ζευγάρι βρίσκεται μαζί στις Σεϋχέλλες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, έχει και η λεζάντα που επέλεξε η Μαρία Αντωνά. Με αφορμή τη γιορτή της, μίλησε για ταξίδια, αγάπη και «ανθρώπους της καρδιάς μας», κάνοντας μία τρυφερή ευχή στους διαδικτυακούς της φίλους.

«Σήμερα η ευχή μου είναι μία .. Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας… γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα 🌴 ! Και μια ευχή από καρδιάς για όλους… να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά. Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη 🤍✨», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

Μπορεί να μην έκανε καμία ονομαστική αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα, όμως η φράση της για τις στιγμές με «τους ανθρώπους της καρδιάς μας» αποκτά αναπόφευκτα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η ίδια περνά αυτές τις ημέρες στις Σεϋχέλλες μαζί με τον παρουσιαστή.

Και κάπως έτσι, μετά τη διακριτικότητα των προηγούμενων ημερών, η Μαρία Αντωνά μάς έδωσε τελικά την πρώτη ολοκληρωμένη γεύση από τον εξωτικό «παράδεισο» στον οποίο απολαμβάνει τις διακοπές της με τον σύντροφό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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