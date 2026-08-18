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Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας είναι πιο ερωτευμένοι, και κατασταλαγμένοι από ποτέ, και απολαμβάνουν το μακρύ καλοκαίρι, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Μετά την απαραίτητη ξεκούραση στην αγαπημένη Τήνο, όπου ο Γιώργος διατηρεί εξοχική κατοικία, κατευθύνθηκαν για λίγες μέρες στη γειτονική Μύκονο. Ωστόσο, τη συνέχεια λίγοι την περίμεναν. Η Μαρία Αντωνά είχε μια ιδιαίτερη έκπληξη, ένα ταξίδι για τους δύο τους στις μαγευτικές Σεϋχέλλες, για να ξεφύγουν από τα αδιάκριτα βλέμματα, τα φωτογραφικά φλας, τις κάμερες και τα κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ταξίδι ήταν δώρο της Μαρίας και μάλιστα δώρο – έκπληξη.
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