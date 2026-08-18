Η ραδιοφωνική παραγωγός τον Μάϊο, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, επιβεβαίωσε την εξαιρετική πορεία της σχέσης τους.

«Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει».

Παράλληλα με την προσωπική τους ευτυχία, και οι δύο προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα τηλεοπτική και ραδιοφωνική σεζόν 2026-2027 που ξεκινά σε λίγες εβδομάδες. Η Μαρία Αντωνά συνεχίζει δυναμικά τη σταθερή και επιτυχημένη πορεία της ως παραγωγός στον Sfera 102.2, κρατώντας συντροφιά στους ακροατές, ενώ το τηλεοπτικό της μέλλον παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί δημόσια κάποια νέα συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Λιάγκας παραμένει σταθερά στο τιμόνι της πρωινής ζώνης του ANT1 με την καθημερινή εκπομπή «Το Πρωινό». Η εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη, καθώς η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης συνεχίζουν κανονικά στο πλευρό του παρουσιαστή, ενώ ο Πάνος Κατσαρίδης και η Δέσποινα Καμπούρη ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους, κλείνοντας έναν κύκλο και ανοίγοντας παράλληλα έναν νέο για τη συντακτική ομάδα του σταθμού.

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