Η εκπομπή Εδώ TV του OPEN μοιράστηκε χθες, Σάββατο 10/1, ένα αποκαλυπτικό βίντεο όπου δείχνει την Μαρία Αντωνά να… «το βάζει στα πόδια» όταν αντίκρυσε τον δημοσιογράφο της εκπομπής, ο οποίος την περίμενε για να της αποσπάσει κάποιες δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο ρεπόρτερ την ρώτησε σχετικά με τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για την επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου και την καινούργια εκπομπή της, η οποία «αντικαθιστά» την πρωινή εκπομπή της Ελένης Τσολάκη τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1, εκείνη έδειξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σταθεί στην κάμερα να απαντήσει.

Ένα από τα πρόσωπα που ακούγονται ότι θα στελεχώσουν το πάνελ της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου είναι η Μαρία Αντωνά, η οποία συνεργάστηκε μαζί με την παρουσιάστρια και το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Καλοκαίρι Παρέα.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικο ταξίδι στο Ντουμπάι