Η Μαρία Αντωνά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή, όσο και στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η ίδια σημείωσε ότι, όσο περνά ο καιρός, νιώθει πιο άνετα να μιλά για τη σχέση τους, χωρίς όμως να θέλει να την «διαφημίζει».

Όπως είπε, όταν μια προσωπική κατάσταση γίνεται ευρύτερα γνωστή, δεν υπάρχει λόγος να προσποιείται κανείς το αντίθετο, τονίζοντας ωστόσο, ότι προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους.

Σε πιο χαλαρό ύφος, αποκάλυψε και ένα περιστατικό που προκάλεσε συζητήσεις γύρω από την εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως του είχε προτείνει να αφήσει μούσι, κάτι που όπως είπε «έγινε χαμός» και σχολιάστηκε αρκετά.

Για το ενδεχόμενο μελλοντικών εξελίξεων στη σχέση τους, κράτησε πιο διακριτική στάση, λέγοντας ότι δεν θέλει να μιλά για υποθέσεις και σχέδια, καθώς αυτά «έρχονται όταν είναι να έρθουν».

Τέλος, απάντησε και στα δημοσιεύματα περί επαγγελματικής συνεργασίας μαζί του, λέγοντας ότι δεν έχει δει κάτι τέτοιο, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε κάποιο διαφορετικό τηλεοπτικό project, όπως ένα late night ή entertainment show, αν προέκυπτε η σωστή πρόταση.

