Η εμφάνιση της Μαρίας Αντωνά στα μπουζούκια με τον Γιώργο Λιάγκα βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της αναφέρθηκαν στο κοντό μαύρο σορτσάκι που επέλεξε η ραδιοφωνική παραγωγός, μια ενδυματολογική επιλογή που έχει προκαλέσει ξανά συζητήσεις στο παρελθόν, συγκεκριμένα το περασμένο καλοκαίρι, όταν είχε φωτογραφηθεί με παρόμοιο ρούχο μπροστά από την Παναγιά της Τήνου.

Αρχικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου, είπε: «Αφού δεν πειράζει την ίδια και τον σύντροφό της πειράζει εμάς; Να βγάλουμε τη μεζούρα;». Τότε, ο Δημήτρης Παπανώτας, τόνισε: «Και δίπλα στον Οικονομόπουλο αυτά τα πράγματα… δεν γίνεται».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, από την σειρά της σχολίασε: «Δεύτερη φορά στο στόχαστρο σχολών και στο τι φοράει», με την παρουσιάστρια να λέει: «Μην τους ακούς, όταν έχεις αυτή την ποδάρα, το φοράς. Ο κόσμος δεν είναι ποτέ χαρούμενος. Για εμένα έχει στιγμές και στιγμές. Για εμένα στο μπουζούκι, βάλε αυτό το καυτό. Κάτι τέτοια σχόλια έκανε και σε εμένα η μαμά μου. Ξέχασες να βάλεις τη φούστα σου;»

Τα σχόλια στο Ραντεβού το ΣΚ για την εμφάνιση της Μαρίας Αντωνά

Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ήταν η πρώτη που εξέφρασε δημόσια την απορία της σχετικά με το outfit της Μαρίας Αντωνά. «Να συμπληρώσω εγώ κάτι σε αυτό; Είμαι “παλιά”, σωστά; Αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτό το να πηγαίνεις χωρίς παντελόνι είναι της μόδας; Δηλαδή βγαίνουμε έξω έτσι;», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η Άρια Καλύβα, ωστόσο, υπερασπίστηκε την εμφάνιση της Αντωνά, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή ήταν κομψή και ταιριαστή: «Η Μαρία Αντωνά έχει ένα υπέροχο σώμα, είναι ένα νέο κορίτσι και φαίνεται πολύ ωραίο».

Η συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί, με την Αλεξάνδρα Τσόλκα να επιμένει: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι; Με ένα ωραίο μπικίνι;» και την Άρια Καλύβα να απαντά με ένταση: «Βρε συ, Αλεξάνδρα μου, η Μαρία το έβαλε, δεν το έβαλε η Adele. Είναι της μόδας και η Μαρία είναι ένα πολύ όμορφο και μοντέρνο κορίτσι».

