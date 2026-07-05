Αυλαία έριξε την Παρασκευή 3/7 το Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα μετά από πολλές ημέρες έντασης με σπόντες και «καρφιά» για τον ΑΝΤ1 αλλά και πολλούς τσακωμούς με τους συνεργάτες του να αποχαιρετάει το τηλεοπτικό κοινό και να αποκαλύπτει επιτέλους τι μέλει γενέσθαι με το τηλεοπτικό του μέλλον.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές του ANT1 στο κλείσιμο της σεζόν, ξεκίνησε για τις διακοπές του στην Κρήτη μαζί με την Μαρία Αντωνά.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός το Σάββατο 4 Ιουλίου δημοσίευσε βίντεο με τον παρουσιαστή να παίζει πιάνο σε πολυτελές ξενοδοχείο, σχολιάζοντας: «Υπάρχουν στιγμές που δεν τις περιγράφεις… απλώς τις ακούς».

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι ζευγάρι από το 2024, με τη σχέση τους να ξεκινά διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια τους επιβεβαίωσαν τις φήμες περί ειδυλλίου, ενώ όσο περνούσε ο καιρός οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο άνετοι δημόσια, χωρίς να κρύβουν τη σχέση τους.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Η αινιγματική δήλωση στο φινάλε που ανάβει φωτιές για το τηλεοπτικό του μέλλον