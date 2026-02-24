Η Μαρία Αντουλινάκη μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που βιώνει το τελευταίο διάστημα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως πρόσφατα έχασε τη μητέρα της, μια απώλεια που, όπως εξομολογήθηκε, της έχει στοιχίσει βαθιά.

«Βρίσκομαι σε μια δύσκολη περίοδο για προσωπικούς λόγους. Υπήρχαν οικογενειακά ζητήματα και γι’ αυτό είχα απομακρυνθεί για λίγο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ πολύ για τα συλλυπητήρια. Η ζωή προχωρά και πρέπει κι εμείς να συνεχίσουμε, αυτό θα ήθελε κι εκείνη. Είναι μια πολύ βαριά απώλεια και η συνειδητοποίηση έρχεται σταδιακά».

Αναφερόμενη στα επαγγελματικά της και στη συμμετοχή της στις «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1, αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο δεν έχει κάποια τηλεοπτική πρόταση.

Η Μαρία Αντουλινάκη έχει διαγράψει τη δική της πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ενώ ο ρόλος της ως Αγορίτσα στις «Άγριες Μέλισσες», την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό.