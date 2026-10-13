Η Μαρία Μπακοδήμου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Tik Tok κι αναφέρθηκε στα κακεντρεχή και σεξιστικά σχόλια που δέχεται για την ηλικία της.

Η ίδια αναφέρθηκε, με ένα βαθιά εξομολογητικό τόνο, σε όλους εκείνους που επιμένουν να στέλνουν προσβλητικά μηνύματα, τα οποία αφορούν στην ηλικία των γυναικών, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια δεν πρόκειται να απολογηθεί για τα χρόνια της.

«”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μια φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο. Θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολύ εύκολα γίνεται κατηγορία».

«Στους άντρες τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω κυρίως από γυναίκες».

«Και εκεί αναρωτιέμαι: τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά. Χωρίς να ζητάει συγγνώμη για την ηλικία της. Εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου. Γιατί θέλω κι άλλα, πολλά», καταλήγει η Μαρία Μπακοδήμου.

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