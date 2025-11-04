Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Μαρία Μπακοδήμου και ο Δημήτρης Αργυρόπουλος βλέπουν και καμαρώνουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν και να πετυχαίνουν τα όνειρά τους. Χθες, Δευτέρα 3/11, ο Νικήτας Αργυρόπουλος είχε τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε με όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram με τους διαδικτυακούς φίλους της βίντεο από διάφορες στιγμές από το party των γενεθλίων του με θέα την πανέμορφη Ακρόπολη.

Η Μαρία Μπακοδήμου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε ευχαριστώ για ότι μου έχεις δώσει. Ευγνώμων για όλα. Δεν είναι δεδομένα· είναι δώρα. Οι στιγμές, είναι το πολύ, εδώ, τώρα: ευχαριστώ».

