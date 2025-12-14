Την επιστροφή της στους τηλεοπτικούς δέκτες επιβεβαίωσε η Μαρία Μπακοδήμου μέσα από την εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”. Η παρουσιάστρια, σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, αποκάλυψε τις λεπτομέρειες για τη μεταγραφή της στο Open και το νέο της ρόλο ως οικοδέσποινα του “Αδύναμου Κρίκου”. Η ίδια εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται το σημερινό τηλεοπτικό τοπίο και τι περιμένει από αυτή την επάνοδο.

Σχετικά με το νέο της project, η Μαρία Μπακοδήμου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της: «Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρότζεκτ. Ήθελα πάντα να αναλάβω τον ρόλο στον Αδύναμο Κρίκο και θα είμαι αυστηρή στο πλαίσιό μου. Το παιχνίδι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον παρουσιαστή, θέτει όρια στους παίκτες και φυσικά, εγώ θα είμαι αυστηρή. Υπάρχει πολύς κόσμος που θέλει να συμμετάσχει για την ίντριγκα».

Στη συνέχεια, η ίδια αποκάλυψε πως η απόφασή της να επιστρέψει στην τηλεόραση δεν ήταν αυθόρμητη, καθώς η επαγγελματική της ζωή έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια: «Το συζητήσαμε με τον Νίκο Κοκλώνη. Με απασχόλησε το πρόγραμμά μου, γιατί πλέον εργάζομαι και ως life coach, αλλά βρέθηκε λύση. Μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που κάνουμε life coaching, βλέπω και δικά μου κομμάτια».

Μιλώντας ειλικρινά για την ελληνική τηλεόραση σήμερα, η παρουσιάστρια τόνισε πως δεν της έλειψε ιδιαίτερα: «Δεν μου έλειψε η τηλεόραση. Δεν βρίσκω πού μπορώ να είμαι εγώ στις υπάρχουσες εκπομπές. Μου έχουν γίνει προτάσεις για κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαι πια η ίδια. Στην ελληνική τηλεόραση μου λείπει να ακούσω κάτι ουσιαστικό. Δεν με ενδιαφέρουν οι κόντρες και η αυτοαναφορικότητα. Δεν βλέπω χιούμορ στην τηλεόραση».

