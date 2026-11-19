Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ολόκληρη τη διαδρομή της συγγραφικής της προσπάθειας, από την πρώτη ιδέα μέχρι τη στιγμή που κράτησε το βιβλίο στα χέρια της.

Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν την άνοιξη, συνεχίστηκαν το καλοκαίρι με αμέτρητες ώρες μπροστά στον υπολογιστή και αρκετές διορθώσεις, ενώ τον Σεπτέμβριο το υλικό άρχισε να παίρνει την τελική του μορφή. Τον Οκτώβριο ακολούθησε η διαδικασία της εκτύπωσης και πλέον, τον Νοέμβριο, το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο αναγνωστικό κοινό.

Η δημόσια ανάρτηση

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Και κάπως έτσι, μια ιδέα που γεννήθηκε την άνοιξη έγινε βιβλίο! Πέρασε από καλοκαιρινά απογεύματα μπροστά στο laptop, αμέτρητες διορθώσεις, αρχεία με ονόματα «τελικό», «τελικό 2», «αυτό είναι το τελικό» (που φυσικά δεν ήταν ποτέ το τελικό ), ξενύχτια, δεύτερες σκέψεις και πολλή, πολλή χαρά. Τον Σεπτέμβρη άρχισαν όλα να παίρνουν τη θέση τους.

Τον Οκτώβρη οι λέξεις πήραν τον δρόμο για το τυπογραφείο. Και τώρα αυτό που υπήρχε μόνο στην οθόνη μου, μπορεί να βρεθεί στα χέρια σας. Είναι παράξενο και υπέροχο να βλέπεις μια σκέψη να γίνεται κάτι που μπορείς να αγγίξεις, να ξεφυλλίσεις, να χαρίσεις.

Το πρώτο μου βιβλίο, «Ποιος γα**ει τη Star Hellas;», κυκλοφορεί! Κι αν υπάρχει κάτι που εύχομαι, είναι κάπου μέσα στις σελίδες του να βρείτε ένα μικρό κομμάτι του εαυτού σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην @pressiousarvanitidis για την εξαιρετική συνεργασία, την φροντίδα και την έμπρακτη στήριξη στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Είναι πολύ όμορφο να συναντάς ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό που δημιουργείς. Καλή μας ανάγνωση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Bacodimou (@mariabacodimou)

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