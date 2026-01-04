Η Μαρία Μπαλούτσου, παιδοψυχολόγος, θεατρολόγος και ηθοποιός, μίλησε στην εκπομπή «Μαμά-δες» για την πρώτη φορά που κράτησε το παιδί της στην αγκαλιά της και τις δυσκολίες του πρώτου καιρού ως μητέρα.

Η ίδια τόνισε ότι κανείς δεν προετοιμάζει πραγματικά τις νέες μητέρες για την αλήθεια της μητρότητας, παρουσιάζοντας τα πάντα μαγικά, ενώ η πραγματικότητα είναι γεμάτη προκλήσεις.

Η Μαρία παραδέχτηκε ότι όταν γεννήθηκε το παιδί της δεν ένιωσε την αναμενόμενη συγκίνηση: «Δεν ένιωσα ούτε συγκίνηση, ούτε κάτι μαγικό. Ένιωσα απλά ένα μπαμ. ΟΚ, έγινε. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε».

Παράλληλα, μοιράστηκε ότι τα συναισθήματα ήρθαν λίγο αργότερα, μέσα από καθημερινές στιγμές, όπως όταν είδε το παιδί να την κοιτάει και τότε ξέσπασε σε κλάματα, ενεργοποιώντας όλη την αγάπη και τη σύνδεση που είχε ανάγκη.

Η ίδια υπογράμμισε πόσο απαιτητική είναι η μητρότητα, με τις αποφάσεις, την ισορροπία και τη συνεχή προσπάθεια να κατανοήσεις τι ταιριάζει στο παιδί και στον εαυτό σου, αποκαλύπτοντας τη λιγότερο ρομαντική αλλά αυθεντική πλευρά της εμπειρίας.