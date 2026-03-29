Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση και τον γάμο της με τον Αντώνη Αλεβιζόπουλο, αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησαν όλα, αλλά και όσα τους κράτησαν μαζί στο πέρασμα των χρόνων.

Καλεσμένη στην εκπομπή Moments με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ANT1, η γνωστή παρουσιάστρια γύρισε τον χρόνο πίσω, περιγράφοντας την πρώτη τους συνάντηση στη Κεφαλονιά.

Όπως είπε, γνωρίστηκαν σε ζαχαροπλαστείο φίλου τους στο χωριό, όπου σύχναζε και η ίδια, με τη γνωριμία αυτή να εξελίσσεται σε μια δυνατή σχέση ζωής.

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, τόνισε πως στάθηκε δίπλα της από την αρχή, προσφέροντάς της ουσιαστική στήριξη και πολύτιμες συμβουλές για την επαγγελματική της πορεία.

Δεν παρέλειψε να επισημάνει πως είναι άνθρωπος απαιτητικός, κάτι που, όπως εξήγησε, λειτούργησε βοηθητικά για εκείνη.

Οι δυσκολίες εμφανίστηκαν όταν η ίδια έγινε πιο αναγνωρίσιμη, με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις να αυξάνονται και την καθημερινότητά τους να αλλάζει. Ωστόσο, με κατανόηση και σεβασμό, κατάφεραν να βρουν τις ισορροπίες τους.

Η ίδια εξομολογήθηκε πόσο σημαντική είναι για εκείνη η δουλειά της, χαρακτηρίζοντάς την «οξυγόνο», ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της το σεβάστηκε πλήρως.

Κλείνοντας, μίλησε με αγάπη για εκείνον, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την υπομονή, την επιμονή και την αφοσίωσή του.

Η σχέση τους μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες, ενώ το 2007 επισφραγίστηκε με γάμο. Μέχρι σήμερα, παραμένουν δεμένοι, επιλέγοντας να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

