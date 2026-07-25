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Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε με ολόσωμο μαγιό σε θάλασσα της Κεφαλονιάς.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου, δύο φωτογραφίες από τις διακοπές της στον τόπο καταγωγής της.

Με ένα ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε χαμογελαστή στην παραλία του νησιού, Μακρύς Γιαλός.

«Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @mariampekatwrou

govastiletto.gr – Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου στο φινάλε της σεζόν

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