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Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε με ολόσωμο μαγιό σε θάλασσα της Κεφαλονιάς.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου, δύο φωτογραφίες από τις διακοπές της στον τόπο καταγωγής της.

Με ένα ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε χαμογελαστή στην παραλία του νησιού, Μακρύς Γιαλός.