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Η Μαρία Μπεκατώρου πόζαρε με ολόσωμο μαγιό σε θάλασσα της Κεφαλονιάς.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου, δύο φωτογραφίες από τις διακοπές της στον τόπο καταγωγής της.
Με ένα ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε χαμογελαστή στην παραλία του νησιού, Μακρύς Γιαλός.
«Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση:
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govastiletto.gr – Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου στο φινάλε της σεζόν