Η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Mega Non-Stop» και τη Μαρία Αντωνά.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό 1995, όταν ο τραγουδιστής φιλοξενήθηκε σε εκπομπή της.

«Εγώ τότε είδα ένα παιδάκι που ήρθε έξω από το πλατό μας στις Τζιτζιφιές με ένα παπάκι και το backpack του. Σεμνός, υπέροχος, με χιούμορ και πολλή διάθεση. Είχα καταλάβει, γιατί είχε ωραία δισκογραφική δουλειά και τον πρόσεχαν στη δισκογραφική του τότε και κατάλαβα ότι για να τον προσέχουν έχει κάτι. Χαθήκαμε λίγο, μετά ξαναβρεθήκαμε πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με το Your Face Sounds Familiar και τότε ήθελα πολύ να είναι ο Γιώργος στο Your Face Sounds Familiar. Ήθελα πάρα πολύ. Του αρέσουν του Γιώργου αυτά.

Εγώ τον Γιώργο τον τελευταίο καιρό δεν τον έβλεπα πολύ. Ήταν πάντα εκεί. Μπορεί κάποιες φορές να μιλάγαμε με μηνύματα. Χανόμασταν. Τελευταία φορά τον είδα στο μαγαζί που είχαμε πάει. Πάντα πηγαίναμε και του κάναμε εκπλήξεις. Τον Μάιο νομίζω ήταν. Από τότε είχα να τον δω και από τότε είχαμε να μιλήσουμε. Οπότε επειδή είναι καιρός, είναι σαν να μην έχει φύγει» είπε αρχικά η Μαρία Μπεκατώρου.

Αναφερόμενη στη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε τη βραδιά της αγρυπνίας, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί την ώρα που φτάσαμε το βράδυ, σκίστηκε η καρδιά μου. Με την οικογένειά του έχουμε άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μόλις είδα τη Βάσω, εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή πέρα του ότι έφυγε ο Γιώργος, που για μας ήταν ένας άνθρωπος κοντά, είναι και ο τρόπος και αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμα πιο μεγάλο μέσα μας. Η Βάσω έπρεπε να κρατήσει για την οικογένεια και κράτησε όσο μπορούσε».

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