Τον Αύγουστο καλωσόρισε από τη Σαρδηνία η Μαρία Μπεκατώρου, δημοσιεύοντας στα social media στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ιταλία.

Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε σε παραλία με φόντο τη θάλασσα και μοιράστηκε τις εικόνες με τους διαδικτυακούς της φίλους, στέλνοντας τις ευχές της για έναν όμορφο και ξέγνοιαστο Αύγουστο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Καλό μήνα παιδιά. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Να τον ζήσουμε δυνατά και ανέμελα όπως παλιά. Τότε που μετρούσαμε μπάνια και παγωτά. Η ζωή είναι ωραία. Και τον Αύγουστο ακόμα πιο ωραία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @mariampekatwrou

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