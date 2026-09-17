Ιδιαίτερα συντετριμμένη εμφανίστηκε η Μαρία Μπεκατώρου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον επί χρόνια στενό της φίλο, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά. Κατά την αποχώρησή της από τον ναό, η συγκίνησή της κορυφώθηκε, ξεσπώντας σε δάκρυα για τον αδόκητο χαμό του καλλιτέχνη.

Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, η Νατάσα Θεοδωρίδου βρέθηκε αμέσως στο πλευρό της, σπεύδοντας να την αγκαλιάσει και να την παρηγορήσει.

Το δώρο του Μαζωνάκη στη Μαρία Μπεκατώρου

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εξόδιας ακολουθίας, η Μαρία Μπεκατώρου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο προφίλ της στο Instagram μια ιδιαίτερη τρυφερή ιστορία που εξηγεί το βάθος του δεσμού τους. Η αποκάλυψη αυτή αφορούσε τη Μαρντώ, την πολυαγαπημένη σκυλίτσα της Μαρίας Μπεκατώρου, η οποία μπήκε στην καθημερινότητά της αποκλειστικά χάρη στην πρωτοβουλία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής είχε αποφασίσει να της χαρίσει ένα κουτάβι της ίδιας ακριβώς ράτσας με τη δική του αγαπημένη σκυλίτσα, την Αρίθα. Πρόκειται για ένα πανέμορφο μαύρο σνάουζερ, ένα κοινό στοιχείο που πλέον αποκτά μια ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για την ίδια, αποτελώντας ένα ζωντανό ενθύμιο της φιλίας τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @mariampekatwrou

Η ιστορία πίσω από την Αρίθα είναι εξίσου συγκινητική

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υιοθετήσει τη σκυλίτσα μετά τις φονικές καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, θέλοντας να προσφέρει φροντίδα σε ένα απροστάτευτο ζώο. Το όνομα που της έδωσε δεν ήταν τυχαίο, αφού αποτελούσε φόρο τιμής στη θρυλική φωνή της soul, Αρίθα Φράνκλιν. Η απώλεια της Αρίθας τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε στοιχίσει πολύ στον τραγουδιστή, σημαδεύοντάς τον ψυχολογικά.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία, η παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή… Η Μαρντώ μου».

Με αυτά τα λόγια, η Μαρία Μπεκατώρου θέλησε να αναδείξει μια εντελώς προσωπική και ευαίσθητη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη.

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