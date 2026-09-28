Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με αφορμή την πρεμιέρα του «The Chase», βρέθηκε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον θάνατό του.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της αναφερόμενη στην κηδεία του τραγουδιστή, ενώ έκανε μια αναδρομή στην πρώτη τους γνωριμία, όταν εκείνος είχε εμφανιστεί σε εκπομπή της κρατώντας ένα παπάκι και φορώντας ένα μικρό σακίδιο.

«Ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει με ένα παπάκι και ένα σακιδιάκι, ένα μικρό παιδάκι, δεν το ξεχνάω. Θέλω να το πω αυτό για την κηδεία, έτσι είμαι, όλα μου τα συναισθήματα τα ζω ακραία. Ο πόνος που είχα εκείνη την ημέρα, η στιγμή της συνειδητοποίησης ότι δεν θα ξαναδείς έναν άνθρωπο που αγαπάς και θαυμάζεις, ήταν ένας πόνος που μου έσκιζε τα σωθικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με τον Γιώργο ξαναήρθαμε πολύ κοντά στο YFSF, ο σκύλος μου είναι δώρο του Γιώργου. Είχαμε δει όλοι την Αρίθα του, την αγαπήσαμε, με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει “σου διάλεξα”», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώριζα από πιο κοντά. Ήθελε πάντα να βοηθήσει, είχε τις φοβίες του και τις ανασφάλειές του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανταπόκριση του κόσμου μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτό που με συγκίνησε βαθιά ήταν η αγάπη του κόσμου, έλεγα “να ήσουν εκεί να έβλεπες την αγάπη του κόσμου”, που μπορεί να μην είχε καταλάβει τόσο. Αν το έβλεπε, θα ήταν πολύ ευτυχισμένος».

Παράλληλα, θέλησε να κρατήσει αποστάσεις από τις συζητήσεις και τις αναλύσεις που έχουν ακολουθήσει, ζητώντας να αφεθεί η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της: «Λέω να αφήσουμε τις πολλές αναλύσεις γιατί έχει φύγει αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, να αφήσουμε την ψυχή του να αναπαυθεί και να κάνει τη δουλειά της η Δικαιοσύνη. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, είναι “αδερφός” μου, θα αγωνιστεί μέχρι τέλους για να δικαιωθεί τον Γιώργο», δήλωσε.

Η αναφορά στον Αντώνη Ρέμο

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στον κουμπάρο της, Αντώνη Ρέμο, και στα σχόλια που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα.

Η Μαρία Μπεκατώρου ζήτησε να υπάρχει ψυχραιμία και να αποφεύγονται οι βιαστικές κρίσεις, εξηγώντας πως ο τραγουδιστής αποτελεί για εκείνη μέλος της οικογένειάς της.

«Ο Ρέμος είναι οικογένειά μου. Είναι γεγονός που αν δεν το ζήσεις από κοντά, δεν ξέρεις τη διάσταση που έχει πάρει. Όλα πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη μας, να σεβόμαστε τις κινήσεις όλου του κόσμου χωρίς να μας καταβάλουν, θα έλεγα σε αυτούς που βιάζονται να κατηγορήσουν, να βλέπουν με απόσταση αυτά που συμβαίνουν», σημείωσε.

Αναφερόμενη, τέλος, στην υπόθεση με την influencer, είπε πως το περιστατικό σίγουρα έχει προβληματίσει τον Αντώνη Ρέμο, υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι κάθε άνθρωπος γνωρίζει τις δικές του αντοχές και τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει μέχρι να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Govastiletto.gr – Μαρία Μπεκατώρου: Ο λόγος που σπάραξε στην κηδεία του Μαζωνάκη – Το «δώρο» του τραγουδιστή στην παρουσιάστρια