Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου με τον τον διεθνούς φήμης Jack Savoretti, το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μαρία Μπεκατώρου