Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Οι αθλητές πολλές φορές δέχονται «επιθέσεις» και αρνητικά σχόλια στα social media από οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ συχνά επιτίθονται και στις οικογένειες των αθλητών. Θύμα μίας τέτοιας «επίθεσης» έπεσε και η οικογένεια του Κώστα Σλούκα.

Ένας άγνωστος άνδρας έκανε ένα απαράδεκτο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση που είχε κάνει η σύζυγός του, Μαρία Δαρσινού, στο δικό της προφίλ στο Instagram, από τα γενέθλια της κόρης τους, της μικρής Βαλέριας.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Να σου πεθάνουν πο@στη», σοκάροντας την ίδια με το απαράδεκτο σχόλιό του.

Η Μαρία Δαρσινού αμέσως δημοσίευσε το σχόλιο αυτό σε story στον προσωπικό της λογαριασμό, δείχνοντας κανονικά το όνομα και τα στοιχεία του και επισήμανε: «Για να ψάξουμε το φιλαράκι μας με τις ευχές!!», με τους ακόλουθούς της να κάνουν αναφορές για να κατέβει το προφίλ του.

Ο Κώστας Σλούκας παντρεύτηκε με την Μαρία Δαρσινού με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Γλυφάδας τον Ιούνιο του 2021, έχοντας ως καλεσμένους μόνο τους πολύ στενούς συγγενείς και φίλους τους, λίγο πριν φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Τον Οκτώβριο του 2021 ο Κώστας Σλούκας και η αγαπημένη του κράτησαν για πρώτη φορά στα χέρια τους το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, τη Βαλέρια που τους άλλαξε για πάντα τη ζωή.

Το 2023, το ζευγάρι θέλησε να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο επίσημα μεταξύ τους, πραγματοποιώντας στις 14/1/23 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη τον θρησκευτικό του γάμο.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους, τον Ιούνιο του 2024 το ζευγάρι καλωσόρισε το τέταρτο μέλος της οικογένειας, ένα υγιέστατο αγοράκι.

