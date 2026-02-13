Σε έντονο τόνο τοποθετήθηκε δημόσια η Μαρία Δεληθανάση μετά την πρόσφατη δικαστική διαδικασία με τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Δόξα, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα από ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Με ανάρτησή της στα social media, η ίδια άφησε αιχμές για τη μεταφορά πληροφοριών από τη δικαστική αίθουσα, τονίζοντας ότι όσα ακούγονται πρέπει να διασταυρώνονται πριν δημοσιοποιηθούν, ειδικά όταν αφορούν προσωπικές στιγμές και ευαίσθητα ζητήματα.

Υποστήριξε πως δεν προτίθεται να εμφανίζεται διαρκώς σε τηλεοπτικές εκπομπές για να απαντά σε όσα λέγονται, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά όταν εκείνη το κρίνει σωστό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα της προστασίας του ανήλικου παιδιού της, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στο όνομά του χωρίς τη συναίνεσή της θα έχει νομικές συνέπειες. Όπως σημείωσε, επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Η ανάρτησή της έρχεται σε μια περίοδο όπου η υπόθεση απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα, με τις εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.