Η Μαρία Δεληθανάση, πρώην σύζυγος του τραγουδιστή Κώστα Δόξα, βρέθηκε, το πρωί της Τρίτης 9/12, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκδίκαση της μήνυσης που έχει υποβάλει κατά δύο προσώπων, τα οποία κατηγορεί για απειλές και υβριστικά μηνύματα μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αργύρη Ηλιάδη για την εκπομπή του Mega «Buongiorno», η Μαρία Δεληθανάση κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της λύγισε συναισθηματικά και ξέσπασε σε κλάματα, αναφερόμενη στη δύσκολη περίοδο της ρήξης της σχέσης της με τον Κώστα Δόξα.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο. Ο πρώτος είναι ένας 52χρονος άνδρας, άγνωστος προς την καταγγέλλουσα, ο οποίος φέρεται να της έστελνε συστηματικά απειλητικά και υβριστικά σχόλια στα social media. Το όνομά του έγινε γνωστό στη Μαρία Δεληθανάση μέσω της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο δεύτερος ήταν ένας άνδρας που η ίδια γνώριζε από το γυμναστήριο.

Η Μαρία Δεληθανάση ανέφερε στην κατάθεσή της: «Μια μέρα εμφανίστηκε ένα προφίλ με το όνομα “Στεφανία” και μου είπε ότι θα ήθελε να με βοηθήσει φέρνοντάς με σε επαφή με τον αδελφό της, ο οποίος τυγχάνει ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Εγώ “τσίμπησα” διότι το συγκεκριμένο προφίλ προηγουμένως είχε σχολιάσει στην ανάρτησή μου κάποιες λεπτομέρειες για την υπόθεσή μου που δεν ήταν ακόμα γνωστές.

Η κοπέλα αυτή μου είπε ότι ήταν ανήλικη, ενώ ο “αξιωματικός” απεδείχθη μετέπειτα ότι είναι ο κατηγορούμενος. Ήρθαμε σε επαφή με αυτό τον άνθρωπο και αρχίσαμε να μιλάμε στο Viber. Όταν άρχισα να τον υποψιάζομαι και ζήτησα περισσότερες πληροφορίες, αρνούνταν να μου τις δώσει και έτσι αποφάσισα να κόψω κάθε επικοινωνία και του έκανα φραγή. Τον Ιούλιο άρχισε να με απειλεί με δημόσια σχόλια. Εκεί εμφανίστηκε με το όνομα “Μαριτίνα”.

Μου έγραφε τρομερές ύβρεις. Τότε ήταν που μου είπε ότι θα έπρεπε να ήμουν εγώ στη θέση της δολοφονημένης Γαρυφαλλιάς. Εγώ όταν διάβασα τα σχόλια με κατέκλυσε πανικός και τρόμος. Τότε ήταν που αποφάσισα να κινηθώ πιο σοβαρά. Έκανα μήνυση, πήγα στη Δίωξη και εκεί με ενημέρωσαν ότι έφτασαν στα ίχνη του. Από τη στιγμή που τον μπλόκαρα ως “Μαριτίνα” δε με ενόχλησε ξανά».

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η Μαρία Δεληθανάση κατέθεσε στο δικαστήριο: «Τον γνώριζα από το γυμναστήριο. Είχαμε πει ένα “γειά” και όχι προσωπική σχέση. Είχαμε όμως ανταλλάξει προφίλ στα social media. Να φανταστείτε, στην καραντίνα, όταν ακόμα ήμουν παντρεμένη, μου έστειλε μήνυμα να πάμε εγώ και ο Κώστας Δόξας στο σπίτι του για φαγητό.

Αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί δεν είχαμε τέτοια επαφή. Δέκα μέρες αφού δέχτηκα όλα αυτά από τον πρώτο κατηγορούμενο, μου έστειλε ένα προφίλ μήνυμα με το όνομα “Δημήτρης”, στο οποίο μου έγραφε χυδαιότητες. Άρρωστο. Εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν. Τον μπλόκαρα και κινήθηκα νομικά. Από τη δίωξη έμαθα πως πρόκειται γι’ αυτό τον άντρα.

Αυτός ο άνθρωπος ενώ μου έστελνε μηνύματα με χαιρετούσε κανονικά στο γυμναστήριο μέχρι να τον ανακαλύψω. Όταν ταυτοποιήθηκε, επειδή είναι κλειδαράς, ήμουν πολύ ταραγμένη. Καταλαβαίνετε πως ένιωσα. Ένας ανώμαλος που μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή μέσα στο σπίτι μου. Ζήτησα από το γυμναστήριο να απομακρυνθεί. Δεν ήταν επιθυμητή προσωπικότητα. Ερχόταν μεθυσμένος και υπό την επήρεια ναρκωτικών. Από την πλευρά του, επικοινώνησε μια κοπέλα και συστήθηκε ως σύντροφός του και μου είπε να το τελειώσω και να μην έρθω στο δικαστήριο».

Στον πρώτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή 10 μήνες εξαγοράσιμη με 10/ημέρα για την εξύβριση μέσω διαδικτύου και 6.000€ πρόστιμο για απειλή. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο το δικαστήριο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της εξύβρισης. Κανείς από τους δύο κατηγορούμενους δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ ο πρώτος δεν έστειλε καν δικηγόρο.

govastiletto.gr – Μαρία Δεληθανάση: Στα δικαστήρια με τον 52χρονο μετά τα υβριστικά σχόλια στα social – «Έπρεπε να σε είχε αφήσει νεκρή ή ανάπηρη»