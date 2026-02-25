Η Μαρία Δεληθανάση έκανε τις πρώτες δηλώσεις της στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα, μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή είχε καταθέσει το 2021 μήνυση και αγωγή σε βάρος του, περίπου ένα χρόνο μετά το χωρισμό τους.

Η Μαρία Δεληθανάση είπε:

«Προφανώς δεν μιλάμε για χαρά. Δηλαδή η χαρά στη ζωή αντλείται από άλλα πράγματα. Μιλάμε όμως για μια δικαίωση, μετά από ένα πολυετή αγώνα στα δικαστήρια, και όχι μόνο στα δικαστήρια. Διότι ο πόλεμος που δέχομαι έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δέχομαι ένα πόλεμο και μέσω των media, δηλαδή μέσω διαρκών ψευδών δημοσιευμάτων.

Αυτή τη στιγμή είναι κατακλυσμένο το διαδίκτυο από τίτλους δημοσιευμάτων που γράφουν ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια, ότι εγώ τον έδερνα, χίλια δυο, ότι είμαι ανάξια μητέρα… τέλος πάντων. Έχω κρατήσει μια στάση πολύ σοβαρή και ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν απλά γιατί έκανα μια σοβαρή καταγγελία.

Το θέμα ήταν η ενδοοικογενειακή βία και παρέμεινα προσηλωμένη στο να αποδείξω την αλήθεια γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα. Δεν ήθελα άλλες προεκτάσεις, δεν ήθελα να γίνει αποπροσανατολισμός. Γι’ αυτό το λόγο, δεν βγαίνω και δεν μιλάω όλα αυτά τα χρόνια και δέχομαι σιωπηρά όλες αυτές τις κατηγορίες, όλα αυτά τα ψεύδη. Και για μένα η χθεσινή απόφαση λειτουργεί λυτρωτικά, ως ένα βαθμό λυτρωτικά».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε: «Χρήματα δεν κυνήγησα ποτέ. Ούτε δημοσιότητα. Για όλα αυτά που έχω κατηγορηθεί, ότι χτυπήθηκα μόνη μου ή έκανα μακιγιάζ για να γίνω influencer κτλ, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει τίποτα τελικά. Και η στάση μου η ίδια νομίζω το αποδεικνύει. Και πολλές φορές κρατήθηκα με νύχια και με δόντια για να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Το έκανα όμως γιατί έχω αξιοπρέπεια. Έχω κι ένα παιδί που είναι προφανώς το σημαντικότερο».

Κλείνοντας, η Μαρία Δεληθανάση αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε ποτέ η πρόταση από την πλευρά του τραγουδιστή να τα βρει μαζί της εξωδικαστικά, ενώ ακόμη ανέφερε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον τραγουδιστή.

«Θα ήθελα να ακούσω μια συγγνώμη, θα ήθελα να δω κάποια δείγματα πραγματικής μεταμέλειας, με την έννοια ότι όντως έχουμε ένα παιδί, δηλαδή οι ζωές μας κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένες. Μια ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα. Πρόταση συμβιβασμού εξωδικαστική δεν έχει γίνει ποτέ σε επίπεδο πραγματικό και απτό. Το μόνο που συνέβη από την άλλη πλευρά ήταν κάποια τηλεφωνήματα λίγο πριν από τις κρίσιμες ημέρες των δικαστηρίων, με σκοπό να βολιδοσκοπήσουν την πρόθεσή μας.

Ήδη είχαμε ένα τηλεφώνημα χθες μετά την απόφαση που μιλήσαμε για κάποια θέματα του παιδιού, για ό,τι προκύψει. Αυτό το έχω διαχωρίσει θεωρώ. Εγώ ειδικά το έχω διαχωρίσει. Δεν μου ζήτησε σε αυτό το τηλεφώνημα συγγνώμη».

