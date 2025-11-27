Το πρωί της Πέμπτης 27/11 προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» μια ανάρτηση της Μαρίας Δεληθανάση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, μετά από υβριστικά σχόλια ενός χρήστη στο instagram.

Οι δυο τους πρόκειται να βρεθούν στα δικαστήρια, για να απολογηθεί o 52χρονος για όσα της έχει γράψει.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή και δήλωσε: «Πρόκειται για έναν χρήστη που κατά το παρελθόν, δηλαδή το 2011 και ύστερα από την καταγγελία που είχα κάνει που αφορά στη προσωπική μου υπόθεση, εμφανίστηκε με μηνύματα, αλλά και σχόλια δημόσια στο προφίλ μου, όπως αυτό που ανέβασα, τα οποία ήταν απειλητικά για τη ζωή και υβριστικά στο έπακρον».

Και συμπλήρωσε: «Είναι μια μορφή ξεκάθαρης βίας, το να δέχεσαι ένα τέτοιο μίσος από οποιονδήποτε χρήστη στο διαδίκτυο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αναίτια, αδικαιολόγητα, με τόσους χυδαίους χαρακτηρισμούς, με απειλή και υπονοούμενα που δεν θα έπρεπε να ζεις ή θα έπρεπε να έχεις μείνει ανάπηρη και να εξομοιώνουν την τύχη σου με την τύχη μιας δολοφονημένης κοπέλας. Απευθύνθηκα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου κινήθηκαν και οι νόμιμες διαδικασίες».

«Σου ασκεί τρομοκρατία αυτό το πράγμα και δυστυχώς πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι πίσω από ένα ανώνυμο πληκτρολόγιο μπορούν να κατακεραυνώνουν, να απειλούν, να δολοφονούν και να βρίσκονται μονίμως στο απυρόβλητο; Ε δεν είναι έτσι! Για εμένα είναι μια δεύτερη μορφή κακοποίησης, διάλεξε μια στιγμή που εγώ ένιωθα αρκετά εκτεθιμένη και ευάλωτη», είπε με έντονο ύφος η Μαρία Δεληθανάση.