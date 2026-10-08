Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος τους οικείους του, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Η πρώην σύντροφος του τραγουδιστή, Μαρία Δελόγκα, βιώνει δύσκολες στιγμές μετά την απώλειά του. Έναν μήνα μετά τον χαμό του, η ίδια προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δημοσιεύοντας ένα βίντεο-αφιέρωμα στις στιγμές που μοιράστηκαν.

Το βίντεο περιλαμβάνει κοινά τους στιγμιότυπα, καθώς και αποσπάσματα από τις εμφανίσεις του τραγουδιστή στη νυχτερινή Αθήνα.

«Γιώργη μου, γαλαζοαίματέ μου…» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, ντύνοντας το οπτικό υλικό με τους ήχους του τραγουδιού «Έλα να δεις».

Δείτε το βίντεο

Να θυμίσουμε πως το πρώην ζευγάρι γνωρίζονταν επαγγελματικά ήδη από το 2012, ενώ το 2016 άρχισαν να πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Έναν χρόνο μετά είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που τους ήθελαν να βρίσκονται πολύ κοντά στον γάμο, ακόμη και να περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διαψεύσει κατηγορηματικά την εγκυμοσύνη και τον επικείμενο γάμο, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι είναι ζευγάρι.

govastiletto.gr -Μαρία Δελόγκα: Το «αντίο» της πρώην συντρόφου του Μαζωνάκη