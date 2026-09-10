Με μια κοινή τους φωτογραφία και λίγες μόνο λέξεις αποχαιρέτησε η Μαρία Δελόγκα τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή.

Η πρώην σύντροφός του δημοσίευσε σε Instagram Story ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. «Γιώργη μου…», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

Η σχέση της Μαρίας Δελόγκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Μαρία Δελόγκα ήταν μία από τις λίγες γυναίκες που είχαν συνδεθεί δημόσια με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δυο τους γνωρίζονταν από το 2012, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα άρχισαν να κάνουν κοινές εμφανίσεις.

Το 2017 είχαν πραγματοποιήσει επίσημη έξοδο στην πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην», ενώ εκείνη την περίοδο είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που τους ήθελαν ακόμη και κοντά στον γάμο και στην απόκτηση παιδιού.

Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διαψεύσει τότε τα συγκεκριμένα σενάρια, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη σχέση τους.

Η Μαρία Δελόγκα είχε αναπτύξει στενή σχέση και με την οικογένεια του τραγουδιστή, καθώς είχε γνωρίσει και τις αδελφές του. Η σχέση του ζευγαριού ολοκληρώθηκε το 2017.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, η Μαρία Δελόγκα επέλεξε ένα κοινό τους στιγμιότυπο για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε μοιραστεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

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