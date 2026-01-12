Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η Μαρία Εκμεκτσίογλου, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο την Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Η αγαπημένη σεφ αποκάλυψε μέσω Instagram ότι διαγνώστηκε με πνευμονία, αναρτώντας μια φωτογραφία από το κρεβάτι της νοσηλείας της. Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, η ίδια διατήρησε το χαμόγελό της, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα πως θα επιστρέψει σύντομα δριμύτερη.

Την εικόνα που κοινοποίησε τη συνόδευσε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γράφοντας: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δεν μασάμε».

Δείτε την ανάρτησή της

