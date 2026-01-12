Η Μαρία Εκμετσίογλου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, όπως η ίδια ενημέρωσε μέσα από τα social media.

Η γνωστή σεφ αποκάλυψε χθες, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, μέσω ενός Instagram Story ότι βρίσκεται υπό ιατρική φροντίδα, λόγω πνευμονίας.

Με αισιόδοξο μήνυμα, η Μαρία έγραψε: «Με αισιοδοξία ξεπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω, δεν μασάμε», δείχνοντας τη θετική της διάθεση παρά την κατάσταση υγείας της.

