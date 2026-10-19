Ένα ξέσπασμα μέσα από τα social media έκανε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη σημερινή κοινωνία. Η ίδια εξομολογήθηκε πως, εκτός από την απουσία της μητέρας της, της λείπουν οι πραγματικά τολμηροί άνθρωποι, σημειώνοντας ότι η εποχή μας έχει κατακλυστεί από «ανθρώπους μηχανές και αδύναμες ψυχές».

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η κόρη της Ζωής Λάσκαρη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία όπου αγκαλιάζει τη μητέρα της, εξηγώντας στη λεζάντα πως τα σπάνια χαρακτηριστικά που θαύμαζε σε εκείνη σπανίζουν πλέον γύρω μας.

Όσα έγραψε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε αναλυτικά: «Κυριακή 18/10: Ξέρεις τι μου λείπει; Όχι η μάνα μου μόνο. Αλλά η ντομπροσύνη, η αισιοδοξία, η δυναμική, η αλήθεια της, η “τρέλα” της, το γέλιο της. Γεμίσαμε ανθρώπους μηχανές… Γεμίσαμε κορμιά και αδύναμες ψυχές. Γεμίσαμε άτομα χωρίς θάρρος και τόλμη. Χωρίς “τσαμπουκά”. Μόνο στα λόγια το παίζουνε μαγκιά. Αυτό μου λείπει. Άνθρωποι με τσαγανό. Με γέλια. Με αισιοδοξία. Με αλήθεια. Με αρετή. Με αξίες και αντίληψη και κοινή λογική. Αυτό μου λείπει απο την ΖΩΗ. Και αναγκάζεσαι να μένεις σιωπηλός γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι κενός. Τι να πεις και τι να κάνεις. Όταν υπάρχει τέτοια αποβλάκωση και κακία και λόγια ατελείωτα και περιττά. Σιωπή για να φανεί η πραγματική αλήθεια».

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΜαρίαΕλένηΖωή Αίθρα Λυκουρέζου (@mariaeleni_lykourezou12)

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