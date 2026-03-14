Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε για τη ριζική στροφή στην πορεία της, εστιάζοντας στην απεξάρτηση και την προσωπική της ανάπτυξη.

Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου αναφέρθηκε στη σχέση της με τη δημοσιότητα, εξηγώντας πως προτιμά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, καθώς της επιτρέπουν να εκφράζεται αδιαμεσολάβητα, μακριά από τις διαστρεβλώσεις που συχνά κάνουν τα παραδοσιακά media.

«Σίγουρα είναι σημαντικό όταν βιώνεις κάτι, ειδικά άμα είσαι παιδί, να πρέπει να το λες γιατί μπορεί να σου μείνουν τραύματα. Αυτό μόνο. Τώρα για μια μεγαλύτερη γυναίκα, δεν ξέρω. Είναι λίγο η τρέλα της εποχής, να είμαστε political correct, να υπερασπιζόμαστε πράγματα για τους άλλους, να βγαίνουμε και καλά να διαδηλώνουμε, να κάνουμε… και στην ουσία να μην είμαστε αληθινοί και αυθεντικοί. Και να κριτικάρουμε και τα πάντα και να έχουμε άποψη για τα πάντα και να μην κοιτάμε τη δικιά μας φάση, τι πρέπει να βελτιώσουμε.

Παρεξηγούμαστε (τα παιδιά των διάσημων γονιών) με την έννοια, αυτό είπα, είμαστε σε αυτό το χώρο από μηδέν χρονών. Έχεις μάθει ότι πάντα υπάρχει μια κάμερα, ένας δημοσιογράφος, ένας παπαράτσι, οτιδήποτε, και υπάρχουν κάποιες κινήσεις ή κάποια πράγματα που θα αποτυπωθούν στα media, τα οποία δεν είναι πραγματικές. Οπότε βγαίνει ένα παρεξηγημένο άτομο.

Γι’ αυτό μ’ αρέσουν πολύ τα social, γιατί βγαίνω και λέω την αλήθεια μου και δεν υπάρχει φίλτρο, δεν υπάρχει κάποιος να με ρωτήσει κάτι, δεν υπάρχει να αλλάξει κάτι. Άσχετα αν και πάλι, όταν ανεβάσω κάτι, θα το πάρει κάποιο site, κάποιο αυτό και θα δείξει ένα απόσπασμα, όχι την ουσία, αλλά αυτό που είναι πιο κίτρινο για αυτούς. Ναι. Αλλά πάλι αυτό είναι μες στο μέρος του παιχνιδιού. Το ξέρεις», ανέφερε αρχικά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

«Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή της μητέρας μου. Πιο πολύ απ’ το θέατρο μ’ αρέσει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό είναι κάτι που μένει. Και μπορεί να φανεί ποια πραγματικά ήταν η μάνα μου. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη, πάρα πολύ δοτική, πάρα πολύ φιλοσοφημένη, πάρα πολύ διαβασμένη. Όχι δήθεν, ουσία. Αυτό ουσιαστικά εμένα είναι ένα μάθημα, ένα παράδειγμα ότι φύγε από κει που υπάρχει πολύ στην εποχή μας. Στημένο, όλα φίλτρα, στημένα, πρέπει να τσαλακώνεσαι. Αλλά με ποιότητα. Αυτό είχε η μάνα μου», εξομολογήθηκε η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού.

Η εξομολόγησή της για την κακοποίηση που βίωσε

Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου εξομολογήθηκε στην εκπομπή Status ότι συνεργάτης του πατέρα της, για χρόνια πήγαινε στο δωμάτιό της και τριβόταν επάνω της. Ωστόσο, όπως είπε, δεν το είχε μοιραστεί με κανέναν γιατί ντρεπόταν και φοβόταν ότι δε θα την πίστευε κανείς.

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο Δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου», ανέφερε αρχικά η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου.

«Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου, γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ και ‘γω ντρεπόμουν μια ζωή, γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια».

