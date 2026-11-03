Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου πραγματοποίησε, το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, επιλέγοντας να βρεθεί σε μια θεατρική πρεμιέρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για την ίδια όσο και για την προσωπική της ιστορία.

Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λύκοι» του Ντίνου Σπυρόπουλου, στο Μικρό Παλλάς, μια παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων, στην οποία πρωταγωνιστεί ο πρώην σύζυγός της, Απόστολος Γκλέτσος.

Ωστόσο, αυτό που έκανε την εμφάνισή της ακόμη πιο ξεχωριστή ήταν το γεγονός ότι η 48χρονη συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Έτσι, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και ο δικηγόρος σύντροφός της πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση, μάλιστα επιλέγοντας την πρεμιέρα του ανθρώπου με τον οποίο εκείνη είχε μοιραστεί ένα σύντομο, αλλά πολυσυζητημένο κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής.

govastiletto.gr – Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η αιχμηρή τοποθέτηση για τη σημερινή κοινωνία – «Γεμίσαμε άτομα χωρίς θάρρος και τόλμη»