Για την απώλεια της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον πόνο μετά τον θάνατό της, μίλησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Η ίδια μίλησε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου σε μια ιδιαίτερα προσωπική συζήτηση με τη Μαρία Παναγοπούλου αναφέρθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Όπως αποκάλυψε, όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, είχε ήδη συμπληρώσει 14 χρόνια χωρίς αλκοόλ και ουσίες. Παρά το γεγονός ότι η απώλεια θα μπορούσε να την οδηγήσει ξανά σε μια δύσκολη κατάσταση, επέλεξε να μην επιστρέψει σε εκείνον τον τρόπο ζωής.

Μιλώντας για τη σχέση της με τη μητέρα της, εξήγησε πως η δημοφιλία της Ζωής Λάσκαρη έκανε την απώλεια ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς δεν ήταν μια γυναίκα που ανήκε μόνο στην οικογένειά της.

«Η μαμά μου ήταν κομμάτια ολονών, δεν ήταν μόνο δικιά μου όπως είναι κάποια άλλη μάνα που δεν είναι διάσημη. Δηλαδή βγαίναμε έξω και η μαμά μου ήταν παντού, δεν ήταν μόνο για μένα, αλλά ήταν για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κενά, οπότε μετά θες με κάτι να τα γεμίσεις… αλκοόλ, χάπια, φαγητό, γλυκά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε πώς βίωσε τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της και τόνισε πως, παρά τον τεράστιο πόνο, δεν επέστρεψε στις ουσίες.

«Όταν “έφυγε” η μαμά μου, ήμουν 14 χρόνια καθαρή. Θα μπορούσα εύκολα να ξανακυλήσω, αλλά δεν πήρα ούτε χάπι. Το μόνο που έκανα, επειδή ήμουν ψιλοάυπνη, έπινα μόνο νερό και κάπνιζα τα τσιγάρα της. Συγνώμη, ήπια και στην κηδεία δύο τσικουδιές», είπε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδικασία του πένθους και στην ανάγκη να αντιμετωπίσει τον πόνο χωρίς να αναζητήσει καταφύγιο σε ουσίες.

«Δεν έβαλα όμως την ουσία στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, για να ξεπεράσω τον πόνο. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ. Νομίζεις ότι είναι ατελείωτο, ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα και ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αλλά, όταν το ξεπερνάς, νιώθεις πολύ καλά», συμπλήρωσε.